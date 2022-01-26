Вильнюс, 26 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Руководство Литвы не обсуждает вопрос об изменении наименования представительства Тайваня. Об этом 26 января заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, комментируя сообщение агентства Reuters о таких планах.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Нет, таких намерений нет, нет никаких планов в связи с официальным названием, я уже не раз об этом говорил … Если не было никаких источников, никаких цитат, то такие слухи сложно комментировать», — сказал Ландсбергис, передаёт издание «Дельфи».

Министр также опроверг сообщения о том, что обсуждал вопрос о переименовании представительства Тайваня на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По его словам, на встрече с президентом говорилось о необходимости придерживаться позиции, что Литва ничего незаконного не сделала.

«Напротив, мы говорили о том, что в отношении Литвы предприняты незаконные действия, надо найти ответ, как их ограничить, для этого нужна сплоченная помощь ЕС, мы также говорили о национальных инструментах, которые помогут уменьшить риски», — сказал Ландсбергис.

Во вторник, 25 января, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что министр иностранных дел Ландсбергис на встрече с президентом Литвы Науседой предложил для смягчения конфликта с КНР переименовать представительство Тайваня в Литве в «представительство жителей Тайваня».

Ранее Ландсбергис заявлял, что решения конфликта с Китаем будут добиваться, объясняя китайским властям о юридических последствиях их действий в отношении Литвы.

Отношения между Китаем и Литвой испортились после того, как в Вильнюсе было решено открыть представительство Тайваня. Китай полностью исключил Литву из своей внешней торговли, что нанесло значительный ущерб литовскому бизнесу. Поскольку КНР настаивает на политике «единого Китая, представительства Тайваня, работающие во многих странах мира, называются «представительствами Тайбэя» (столицы Тайваня).