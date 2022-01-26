Москва, 26 января, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В России до 47,9% снизилось число заражённых штаммом коронавируса «Дельта», заявила 26 января вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента страны с членами правительства.

Duma.gov.ru Татьяна Голикова. Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Голикова «В структуре выявленных случаев на уходящий вариант «Дельта» приходится 47,9%, на «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 52,1%».

Добавим, что штамм «Омикрон» выявлен в 72 российских регионах.