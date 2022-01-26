Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге в День прорыва блокады Ленинграда 27 января пройдёт множество мероприятий и памятных акций. Корреспондент ИА REGNUM выделил наиболее значимые места и мероприятия.

Торжественный митинг, посвящённый 77-летию прорыва блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

«27 января — священный для нашего города день. Очень важно, что память о войне и блокаде сохраняется, передается из поколения в поколение», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В Петербурге пройдут церемонии возложения цветов к городским мемориалам и памятными местам. Такая акция пройдет у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев» в 9:30 по адресу Невский проспект, дом 14. Мероприятия на Серафимовском и на Смоленском кладбищах пройдут в 11:00. Почтут погибших и на Пискарёвском мемориальном кладбище. В церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин. Отметим, что Пискарёвский мемориал запускает на своей территории 14 цифровых экскурсионных маршрутов для индивидуального посещения.

Помимо этих площадок, желающие могут посетить мероприятия в 11:00 на площади Победы в Московском районе, у Триумфальной Арки Победы в Красном Селе, на Невском мемориальном кладбище «Журавли» и у мемориала «Малая Пискаревка».

Затем, в 12:00, часть мероприятий пройдёт на Ново-Волковском, на Богословском, на Большеохтинском кладбищах, а также на Городском Русском кладбище в Кронштадте. Возложение цветов в Петербурге пройдёт около наиболее значимых мемориальных досок на фасадах зданий.

В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Ростральных колоннах будет зажжен огонь. Увидеть работающие факелы можно будет дважды 27 января. Первый раз огонь будет зажжен с 10 до 12 часов дня, а вечером — с 19:00 до 22:00. По окончанию работы факелов в 12:00 с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости будет осуществлён выстрел из орудия.

По традиции в Петербурге также пройдёт праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский» в 15:00. Трансляцию концертной программы будет вести телеканал «Санкт-Петербург». Концерт «Стихи и песни Великой Отечественной войны» в 19:00 проведут хор и симфонический оркестр Капеллы Санкт‑Петербурга. Петербуржцы и гости города в Московском районе также вечером смогут посмотреть концерт «Ленинградская наша Победа».

На площадках киностудий Ленфильм и Лендок пройдут показы лент о блокаде. Желающие смогут посмотреть отечественные фильмы различных лет: «Ленинград в борьбе», «Девочки», «Блокада», «Корюшка для фронта», «Блокадный дневник» и «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!».

Помимо кино, жители и гости Петербурга смогут посетить спектакль «Дети войны и победы», который пройдет в 12:00 в «Государственной филармонии для детей и молодежи». Спектакль «Когда мы были молодыми…» дадут в 19:00 в «Театре Эстрады имени Аркадия Райкина» на Большой Конюшенной. Другой спектакль, «Я не видел войны», можно будет увидеть на Малой сцене «Санкт‑Петербургского государственного театра «Мастерская» в 19:30.

Также в Санкт-Петербурге пройдёт в 13:00 торжественное открытие памятника блокадному учителю у Государственного Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Посвятят подвигу блокадных учителей также экспозицию «Они учили в Ленинграде». Помимо этого, жители и гости города смогут посетить выставку находок поисковых отрядов на Соляном переулке. Отметим, для посещения уже доступна экспозиция, посвященная блокадной медицине.

В городе запланированы различные памятные акции. К ним относятся «Медаль моей памяти», «Фронтовой трамвай», вахта памяти в Пушкинском районе и патриотический марафон «Помним! Чтим! Гордимся!». В Петродворцовом районе проведут памятную акцию «Незатихающая боль блокады» в 15:00.

В этом году организовано множество акций с участием молодежи и учащихся школ. Одной из них является акция «900 дней и ночей», которая пройдёт в 16:00 у здания Капеллы. В ходе акции на фасаде дома с помощью проекции появятся кадры кинохроники, запечатлевшей воздушную тревогу, авиационные бомбардировки, бои за освобождение города, эмоции ленинградцев. Она позволит перенести участников в атмосферу тех дней.

В городе также состоится почетный караул «Союза юных петербуржцев» и членов активов школьных музеев в 17:00 у монумента героическим защитникам Ленинграда в честь 78-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады.

Вечером на Соборной площади Петропавловской крепости пройдёт акция «Блокадный свет». В ходе нее студенты включат фонарики, с помощью которых создадут световые лучи, обращенные к небу. Акция станет символом освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На этой локации можно будет также посетить выставку поисковых студенческих отрядов Военмеха.

Помимо доступа к обширной программе очных мероприятий, некоторые выставки и конференции можно будет посмотреть в онлайн-режиме. К тому же, традиционно в Петербурге проводится акция «Свеча в памяти», в ходе которой любой желающий может зажечь свечу в память о жертвах блокады.

Напомним, из-за ухудшения эпидобстановки в городе Заксобрание отменило акцию чествования ветеранов Великой Отечественной войны с демонстрацией подлинников орденов города-героя Ленинграда.

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