Москва, 26 января, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Планы оснащения военного флота Австралии атомными подводными лодками в рамках блока AUKUS дестабилизируют режим ядерного нераспространения, заявляет 26 января МИД РФ, отвечая на вопросы СМИ по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

U.S. Navy Подводная лодка ВМС Австралии

«Планы создания в рамках AUKUS атомных подводных лодок (АПЛ) для ВМС Австралии при содействии США и Великобритании оказывают дестабилизирующее влияние на режим ядерного нераспространения», — указано в сообщении МИД.

Российское дипломатическое ведомство отмечает, что Москва обеспокоена тенденцией формирования новых военных альянсов, которые могут негативно влиять на стратегическую стабильность.

«В целом у нас вызывает обеспокоенность тенденция к формированию новых военных альянсов, деятельность которых может привносить негативные элементы в стратегическую стабильность и иметь далеко идущие последствия для региональной и глобальной безопасности», — указано в сообщении, опубликованном МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, военный блок AUKUS включает в себя Австралию, США и Британию и направлен, в первую очередь, против Китая.