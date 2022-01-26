Москва, 26 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. На 36,5% за последние два дня выросло число госпитализированных с COVID-19 детей, заявила 26 января российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента страны с членами правительства.

Government.ru Татьяна Голикова

Голикова «В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%».

Она добавила, что этот показатель вызывает большое беспокойство и этому вопросу будет уделено «особое внимание».