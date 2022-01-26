Ново-Огарево, Московская область, 26 января, 2022, 17:22 — ИА Регнум. По крайней мере детские лечебные заведения не должны останавливать плановую помощь, несмотря на обострение пандемии коронавируса. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Некоторые лечебные заведения детские, детского профиля — они сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», — заявил Путин.

«Надо посмотреть. Мы это делали в прошлом году, в позапрошлом, так называемое перемаршрутирование. Надо посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь», — отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что такие мероприятия в плане есть.

«Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь: там, где будет совсем сложно, мы предполагаем её перевести в неотложный формат. Но отдельные виды оказания медицинской помощи также останутся, как в обычном режиме», — пояснила она.