Салехард, 26 января, 2022, 17:22 — ИА Регнум. На Ямале 26 января 2022 года стартовала прививочная кампания от коронавируса для подростков вакциной «Спутник М». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Первый компонент вакцины получили 15 школьников из Надыма и Ноябрьска. В основном это дети медицинских работников.

Как поясняют медики, вакцина для детей «Спутник М» представляет собой пятикратно облегчённый вариант взрослого препарата, так как иммунный ответ у подростков на прививку лучше, чем у взрослых. Вакцинация проводится после осмотра педиатра и с согласия родителей. На сегодняшний день в листе ожидания на прививку от коронавируса находятся около трёх тысяч ямальских подростков.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 26 января в Тюменскую область поступило 960 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» для подростков.