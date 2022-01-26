Москва, , 17:11 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о вариативности систем при проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Мы не устанавливаем тотальное и обязательное электронное голосование. Оно не заменяет традиционное голосование с бюллетенями и участками», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Оппозиция, например, КПРФ и СРЗП видит в ДЭГ нарушения прав граждан, он ограничивает возможности добровольного сознательного участия в выборах с возможностью контроля за ходом выборов.

«К сожалению, не гарантировано, что волеизъявление граждан при электронном голосовании будет интерпретировано именно так, как того хотят граждане», — сказал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Система непрозрачная, считают в КПРФ.

«Значительная часть населения не доверяет такой системе, она не прозрачная», — сказал депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

Закрепляется, что дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным Центральной избирательной комиссией РФ (ЦИК).

При этом предусматривается обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизации результатов волеизъявления, их зашифрование при проведении голосования и расшифрование после его завершения.

В ЦИК уже есть заявки от шести регионов на проведение голосования в формате ДЭГ, отметил замглавы ЦИК Николай Булаев. До конца января ожидается до десяти заявок. В 2021 году ЦИК получил семь заявок от регионов на проведение выборов в формате ДЭГ.

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