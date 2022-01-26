Архангельск, 26 января, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки выявили 968 новых случаев заболевания COVID-19, 91 человек госпитализирован, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 473 архангелогородца, 253 северодвинца, 89 жителей Котласа. Случаи заражения коронавирусом выявлены также в Приморском, Устьянском, Холмогорском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области частично приостановили оказание медпомощи.