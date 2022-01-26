Ново-Огарево, Московская область, 26 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Банк России не стоит на пути технического прогресса, но высказывает озабоченность определёнными рисками от криптовалют для граждан страны. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», — заявил Путин.

«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция. Связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несёт в себе определённые риски — и прежде всего для граждан страны. Учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие эти темы. Хотя и есть у нас здесь определённые конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — указал он.