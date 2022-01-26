Москва, 26 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге посетит президент РФ Владимир Путин 27 января — в День снятия блокады Ленинграда, сообщили 26 января в пресс-службе Кремля.

Gov.spb.ru Владимир Пути возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище

В день 78-летия освобождения Ленинграда от нацистской блокады Путин на Пискарёвском кладбище почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города.

Напомним, Ленинград был полностью освобождён от нацистских войск 27 января 1944 года. Блокада продолжалась 872 дня. Пискарёвское кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.