Мурманск, 26 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 395 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, за сутки в регионе скончались шесть ковид-пациентов, на лечении продолжают находиться 13 155 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области заболеваемость ковидом выросла почти на 60%.