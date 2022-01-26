Астрахань, 26 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Астраханской льготники, которые уже получают выплаты, смогут получать соцподдержку без заявления до июля 2022 года. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение приняло правительство региона в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Также с 2022 года гражданам для получения компенсации или субсидии на жилищно-коммунальные услуги не нужно предоставлять справки об отсутствии задолженности по их оплате.

До 30 июня 2022 года продлена возможность подать документы для назначения новых мер соцподдержки бесконтактным способом — через специально оборудованные ящики на территории Центров социальной поддержки населения. Пакет документов можно положить в ящик, который проверяют каждые два часа. Нотариальное удостоверение копий подаваемых документов при этом не требуется. Также для первичного назначения меры социальной поддержки можно по почте, через портал Госуслуг, через МФЦ или на личном приеме в Центре социальной поддержки населения. На личный приём нужно предварительно записаться, предоставив документ о вакцинации от коронавируса.