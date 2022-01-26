Мурманск, 26 января, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Мурманской области за неделю количество заболеваний ковидом увеличилось на 58,5%, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«Нагрузка на первичное звено здравоохранения значительно возросла. Число обращений пациентов с признаками ОРВИ в поликлиники областного центра, включая вызовы врача на дом, увеличилось до 600−1000 в сутки», — сообщили в штабе.

По данным штаба, за последние сутки в регионе выявили 395 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число ковид-пациентов пополнили 74 692 человека.