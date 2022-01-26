Усть-Луга, Ленинградская область, , 20:00 — REGNUM В акватории морского порта Усть-Луга произошел разлив мазута, Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Разлив нефтепродуктов в Усть-Луге

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения экологического законодательства по факту разлива мазута при бункеровке судна в морском порту Усть-Луга 25 января в 12:00 мск.

«По предварительным данным, топливо частично попало за борт. В настоящее время разлив локализован, угрозы загрязнения нет», — отметил в ведомстве.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц порта, при наличии оснований примет меры. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.