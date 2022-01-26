Бишкек, , 15:58 — REGNUM Сотрудники прокуратуры совместно с таможенниками выявили на территории сводной экономической зоны «Бишкек» в столице Киргизии незаконную деятельность по извлечению золота. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики сегодня, 26 января.

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Частная фирма на протяжении длительного времени по молчаливому согласию и содействию должностных лиц таможенных органов и СЭЗ «Бишкек» занималась подпольной переработкой руды драгоценных металлов, нарушая при этом нормы экологической безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Генеральная прокуратура Киргизии устанавливает личности чиновников, причастных к деятельности нелегальной золотоизвлекательной фабрики.

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