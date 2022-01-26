Оренбург, 26 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки госпитализировали 133 человека, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. По сравнению с предыдущими сутками показатель госпитализированных вырос почти вдвое — с 70 фактов. Об этом 26 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Состояние 148 оренбуржцев медики оценивают как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены 116 пациентов, еще 230 пациентов получают кислородную поддержку.

Выписаны из больниц за прошедшие сутки 186 человек. С начала пандемии от заболевания отправились 100 692 оренбуржца.

В регионе выявлено 624 новых случая заражения коронавирусом. С конца марта 2020 года общее число выявленных носителей коронавируса составило 113 083.

По причине COVID-19 скончались 3577 оренбруржцев. За последние сутки зафиксировано два летальных исхода.