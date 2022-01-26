Симферополь, 26 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Власти Республики Крым приняли решение об отмене ограничений, введенных ранее на льготный проезд для жителей старше 60 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале 26 января Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Пенсионеры и пожилые все равно ездят в общественном транспорте, поэтому принято решение отменить ограничение по льготному проезду», — сказал ранее Аксёнов на совещании в Керчи.

Как сообщало ИА REGNUM, действие льготного проезда для жителей старше 60 лет в Крыму приостановили с 30 октября, в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. В середине декабря льготы вернули тем, кто привился против коронавируса.