* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Сираджуддин Хаккани, исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявил в беседе с телекомпанией «Аль-Джазира», что, если Соединённые Штаты не признают их, они продолжат угрожать США.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет продолжать угрожать до тех пор, пока Соединенные Штаты не признают их», — подчеркнул он.

«Отказываясь признать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Соединенные Штаты держат ворота враждебности против афганского народа широко открытыми», — добавил Хаккани.

Он заявил, что как только талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут признаны, они больше не будут ни для кого представлять угрозы. Хаккани заверил, что на территории Афганистана не присутствует ни одна террористическая организация или группировка. Он также заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержены условиям соглашения в Дохе с США.

«Они попросили нас, чтобы территория Афганистана не использовалась для нападения на других, мы согласились и выполнили это обязательство», —добавил он, подчеркнув, что Соединённые Штаты также должны выполнить свои обязательства по соглашению.

«Они отказываются признать нас, в то же время общаясь с нами неформально и препятствуя международному сообществу взаимодействовать с нами, а это неприемлемо», — отметил исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Хаккани также рассказал о привлечении бывших силовиков в состав талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, некоторые бывшие силовики благодаря своей набожности и дисциплине вновь займутся вопросами безопасности.

В то же время, он сказал о тех людях в рядах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые замешаны в коррупции и противоправных действиях, что они переданы в руки правосудия по приказу лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хаккани при этом подчеркнул, что таких людей в рядах группировки немного.

Как сообщало ИА REGNUM, США объявили награду в размере 1 миллиона долларов за арест Сираджуддина Хаккани, и он до сих пор числится в списке разыскиваемых ФБР.

Эти заявления были сделаны Сираджуддином Хаккани, поскольку мировое сообщество поставило перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предварительные условия для признания, включая формирование инклюзивного правительства, соблюдение прав человека, в том числе прав женщин, борьбу с терроризмом и разрыв связей с террористическими группировками, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).