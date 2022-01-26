Рязань, 26 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Рязанской области 26 января госпитализировано 68 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 12 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 64 902 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 58 322 человека, скончались от осложнений 2 829 пациентов.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона, темп прироста инфекции за сутки составил 0,53%.