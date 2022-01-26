Ставрополь, 26 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум.

В Ставропольскийкрай поступила первая партия вакцины от коронавируса«Спутник-М», предназначенной для детей и подростков от 12 до 18 лет. Всего в настоящее время доступно 1900 доз препарата. Об этом 26 января сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«На Ставрополье становится доступной вакцинация для детей и подростков в возрасте 12−17 лет. В регион поступила первая партия вакцины «Спутник-М» — 1900 доз. Иммунизация будет проводиться только на добровольной основе, с согласия родителей или законного представителя», — написал он по итогам заседания оперативного штаба в своемInstagram.

Ранее Владимиров отметил высокий процент заболевших новым штаммом коронавируса «Омикрон» среди детей. По его словам, треть выявляемых случаев в настоящее время происходит именно у несовершеннолетних.

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