Салехард, 26 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 26 января за сутки госпитализировано 10 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 340 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 248 ямальцев. Заразились коронавирусом 616 человек — на 97 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых три вахтовика.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 656 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 61 183 человека, 977 скончались (на одного больше, чем днём ранее).