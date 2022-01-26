Чебоксары, 26 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Чувашию передана очередная партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Отмечается, что на аптечный склад ГУП «Фармация» поступило свыше 20 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». В скором времени она будет распределена между медицинскими организациями.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая предназначена для ревакцинации и вакцинации граждан, которые ранее переболели ковидом. Также на платной основе ею прививают иностранных граждан.

Напомним, по последним данным оперштаба России (на 21 января), в Чувашии прививку от ковида сделали 624 553 жителя, в том числе завершили вакцинацию 591 730 человек. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 52,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 49 049 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 182 человек, умерли 4186 больных ковидом.