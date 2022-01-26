Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) до сих пор не приняла решение, нужно ли прекращать бойкот парламента республики и начать там работать. Об этом 26 января сообщила журналистам депутат от ЕНД Тина Бокучава.

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«Думаю, что это здоровый и нормальный процесс, когда решения принимаются в партии демократически, а не по диктату одного человека», — сказала она.

Бокучава отметила, что прекратить бойкот мешает то, что основатель ЕНД бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тюрьме. В партии его считают «политическим пленником».

Стоит отметить, что партия ЕНД в знак протеста регулярно объявляет бойкот парламента Грузии. Последний раз к этой мере прибегли в ноябре 2021 года, обвинив власти в «фальсификации» выборов в органы местного самоуправления. В январе 2022 года председатель партии Ника Мелия объявил, что бойкот может быть отменён.