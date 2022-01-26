Лондон, , 14:44 — REGNUM В Великобритании полицейские задержали еще двух подозреваемых в причастности к захвату синагоги в Колливилле (штат Техас, США). Об этом говорится в заявлении контртеррористического подразделения полиции Северо-Западной Англии.

Полиция Великобритании (сс) King's Church International

«В рамках местного расследования сегодня утром в Манчестере были задержаны двое мужчин. Они остаются под стражей для дачи показаний», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января мужчина захватил четырёх человек, включая раввина, в синагоге в американском штате Техас. Захватчик угрожал взорвать заложенные им бомбы в случае, если кто-то войдёт в здание. Он выдвинул требование об освобождении осуждённой в США за терроризм Аафии Сиддикки, назвав себя братом девушки. Позднее заложники были освобождены, а захватчик был убит.

Спустя два дня полиция Манчестера сообщила о задержании двух подростков, которые могли быть знакомы с преступником.