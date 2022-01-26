Париж, 26 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке объявил о закрытии начальных школ из-за коронавируса, передает BFM TV.

Institut des Amériques Жан-Мишель Бланке

По словам министра, 4% классов в начальных школах закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, число безработных во Франции сократилось на 5,9% в четвертом квартале 2021 года.

Подробнее в материале:Число безработных во Франции сократилось