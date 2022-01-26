Глава минобразования Франции: 4% классов закрыты из-за коронавируса
Париж, 26 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке объявил о закрытии начальных школ из-за коронавируса, передает BFM TV.
Institut des Amériques
Жан-Мишель Бланке
По словам министра, 4% классов в начальных школах закрыты.
Как сообщало ИА REGNUM, число безработных во Франции сократилось на 5,9% в четвертом квартале 2021 года.
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