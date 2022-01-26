Ново-Огарево, Московская область, 26 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Макроэкономическая стабильность лежит в основе инвестиционной привлекательности российской экономики. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Полагаем, что ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению которой мы уделяем и намерены уделять в будущем приоритетное внимание», — заявил Путин.

«Подчеркну, что вызванные пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах. Это стало возможным благодаря структурной надёжности российской экономики», — указал он.