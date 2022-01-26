Париж, 26 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Число безработных во Франции сократилось на 5,9% в четвертом квартале 2021 года, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

В конце года число безработных в стране достигло самого низкого уровня по сравнению с третьем кварталом 2021 года.

Согласно полученным данным, число безработных во Франции сократилось на 208 500 человек. Уровень безработицы достиг 3,3 млн человек.

За год безработица во Франции сократилась на 12,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция осуждает продолжающееся насилие против демонстрантов, которое привело к жертвам среди гражданского населения в Судане.