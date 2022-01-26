Загреб, 26 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился 26 января перед официальным Киевом за слова президента Зорана Милановича о том, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире. Об этом Пленкович заявил после заседания президиума партии «Хорватское демократическое содружество».

European People's Party Андрей Пленкович

Также Пленкович опроверг прежнее заявление Милановича, согласно которому Хорватия отзовет военных с Украины в случае конфликта с Россией. По словам Пленковича, хорватских военных на Украине просто нет.

«На Украине нет наших военных, поэтому я не знаю, каких военных Зоран Миланович имеет в виду. Я от имени правительства приношу свои извинения украинцам, которые в настоящее время оккупированы. Миланович говорит, что они коррумпированы, но это заявление не имеет никакого отношения к хорватскому правительству», — процитировал Novi list слова Пленковича.

Пленкович рассказал, что заявление Милановича он сначала принял за заявление какого-то российского официального лица. «У президента Хорватии произошел какой-то скачок глюкозы в крови», — предположил Андрей Пленкович.

Напомним, что ранее Зоран Миланович заявил, что Хорватия не имеет никакого отношения к украинскому конфликту и что она отзовет всех своих военных с Украины в случае эскалации. От также сказал, что Украина все еще является одной из самых коррумпированных стран в мире.