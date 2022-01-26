Москва, , 14:22 — REGNUM Телеграм-бот проекта «Свободный доступ» запустили власти Москвы для борьбы с нелегальными парковками и захватом дворовых территорий. Об этом 26 января сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Автомобили

Ефимов рассказал, что опыт работы проекта в сети Instagram показал эффективность.

«С момента его запуска в Госинспекцию по недвижимости пришло около 500 обращений. В прошлом году было подтверждено более 100 нарушений, большая часть из них уже устранена», — рассказал он.

При этом чат-бот в Telegram «станет ещё одним инструментом контроля за городскими территориями и землями общего пользования».

Чат-бот можно запустив, введя название проекта в поиске мессенджера и нажав на кнопку «Старт».