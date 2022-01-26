Кабардино-Балкария, 27 марта, 2015, 11:11 — ИА Регнум. Власти республики принимают меры для улучшения обеспечения населения лекарствами

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии внесли изменения в закон об охране здоровья, которые предусматривают поставку лекарств в государственные медучреждения республики только одним государственным предприятием. Как передал корреспондент ИА REGNUM 27 марта, об этом сообщила вице-премьер правительства — министр здравоохранения КБР Ирма Шетова.

По словам вице-премьера, законопроект предусматривает введение новой статьи, согласно которой государственное учреждение либо государственное унитарное предприятие будет функционировать в качестве единственного поставщика для медицинских организаций КБР лекарственных средств, медицинских изделий, спецпродуктов лечебного питания и других препаратов.

«В настоящее время система государственного лекарственного обеспечения в Кабардино-Балкарии в полной мере не справляется с поставленными задачами. Кроме существенного финансового дефицита, который составляет, по предварительным подсчетам, около 65%, большой проблемой является несвоевременная закупка и доставка лекарственных препаратов», — отметила Шетова на заседании парламента.

Проблема в том, что каждая конкурсная процедура по закупкам лекарств длится около двух месяцев, что часто срывает аукционные процедуры и приводит к несвоевременной доставке жизненно важных препаратов. Изменения же в законе позволят Минздраву самостоятельно определять объем закупок у единственного поставщика, без проведения конкурсных процедур, что приведет к оптимизации времени и качества закупок.

Предполагается, что единственным закупщиком и поставщиком лекарств в Кабардино-Балкарии станет государственное автономное учреждение «Аптечный склад».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале и марте нынешнего года прокуратура Кабардино-Балкарии выявила более 30 нарушений законодательства по ценообразованию на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. По данным фактам возбуждены административные производства по статье «Завышение установленных надбавок к ценам».