Лондон, 26 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Британская певица FKA twigs (Талия Дебретт Барнетт) выпустила анонс клипа на совместный трек с певцом Rema (Дивайн Икубор) под названием Jealously. Премьера соответствующего ролика состоялась на YouTube-канале исполнительницы 26 января.

TymonOziemblewski Youtube

Выход клипа запланирован на вечер 26 января 2022 года.

Напомним, что ранее FKA twigs представила новый мини-альбом Caprisongs. В проект вошли сразу 17 различных композиций.