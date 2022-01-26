Джакарта, 26 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В разгар усилий по борьбе с коронавирусом число случаев заражения геморрагической лихорадкой денге резко выросло в Восточной Яве, сообщает CNN Indonesia.

Trust.org Комары — переносчики лихорадки денге

По состоянию на 24 января 977 жителей пострадали от лихорадки денге, 17 человек умерли.

Управление здравоохранения Индонезии призывает общественность не игнорировать опасность вируса, переносимого комарами Aedes Aegypti. Жителей Индонезии также призвали сливать, чистить ванны, плотно закрывать резервуары для воды, выбрасывать бывшие в употреблении баки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7010 случаев заражения коронавирусом.