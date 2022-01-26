Красноярск, 26 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 536 носителей коронавируса, госпитализировано 195 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 января в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии выздоровели 166 075 красноярцев, за сутки — 482. За всё время в крае подтверждён 181 941 случай заражения коронавирусом. Скончались 9358 ковид-пациентов (в том числе 27 — за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в регионе было выявлено 522 случая COVID-19, выздоровел 421 человек, скончались 25 ковид-пациентов.