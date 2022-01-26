Красногорск, 26 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Москва посоревнуется с Римом за проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Сотрудничество с Италией и молодые учёные: рабочий день Путина — трансляция»

"Москва выдвинула свою кандидатуру на проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Мы знаем, что Рим также является городом-кандидатом. При этом Италия уже проводила такие мероприятия, становилась хозяйкой универсальной выставки — наша страна никогда этого не делала, хотя принимает участие на протяжении 170 лет, является неизменным участником международного выставочного движения», — заявил Путин.

«Ну, посоревнуемся с вами, посоревнуемся», — указал он.