Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 26 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту ДТП с участием маршрутного такси и фуры с прицепом, в результате чего пострадало около 15 человек. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе прокураторы Санкт-Петербурга.

Пресс-служба прокуратуры СПб. ДТП с маршруткой в Шушарах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло около 11:00 мск на перекрестке Ленсоветовской дороги в поселке Шушары. Маршрутный автобус «ПАЗ» с пассажирами столкнулся с фурой с прицепом. В результате ДТП пострадало около 15 человек.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере организации перевозки пассажиров, — рассказал в прокураторе. — По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Также в надзорном ведомстве уточнили, что ход и результаты административного расследования отдела ГИБДД ОМВД России по Пушкинскому району по данному факту поставлены прокуратурой на контроль.

Видео: пресс-служба прокуратуры СПб.