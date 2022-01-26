Ново-Огарево, Московская область, 26 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Россия и Италия сохранили сотрудничество в экономической сфере на высоком уровне. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с итальянскими бизнесменами.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось всё-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке. За 11 месяцев прошлого года двусторонняя торговля выросла на 53,8% до 27,5 млрд долларов. Думаю, что даже после окончания подсчётов этот показатель превысит планку в 30 млрд долларов», — сказал Путин.

Мероприятие организовано в режиме видеоконференции.