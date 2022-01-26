Москва, 26 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Тема о ходе слушаний по делу о крушении в 2014 года малайзийского Boeing под Донецком не находится высоко на повестке дня. Об этом 26 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Эта тема сейчас не находится высоко на нашей повестке дня. Мы, безусловно, отслеживаем информацию», — добавил официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что позиция России «достаточно хорошо известна».

«Каких-то новаций здесь нет и быть не может», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) был получен иск нидерландского правительства против России по делу о сбитом Boeing MH17. Нидерланды считают, что Россия несёт ответственность за гибель 298 человек (283 пассажиров и 15 членов экипажа Boeing, летевшим рейсом MH17 из Нидерландов в Малайзию) и указывают на нарушение ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.

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Напомним, малазийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 год под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска.