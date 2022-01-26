Красногорск, 26 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 956 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 26 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 619 063 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 711 492.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 26 января число жертв COVID-19 увеличилось на 31 человека.