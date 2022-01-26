Пекин, , 13:25 — REGNUM Пережитком холодной войны, которому необходимо избавиться от идеологии той эпохи, является Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 26 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

«НАТО является пережитком эпохи холодной войны, и расширение альянса является одним из проявлений политики создания блоков. НАТО — это крупнейший в мире военный альянс, ему давно пора отказаться от устаревшей ментальности времен холодной войны и идеологических предубеждений, а также принять больше мер, которые внесут вклад в укрепление безопасности и стабильности», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что требование России о прекращении расширения НАТО на восток является неприемлемым.

Также Лицзянь указал на то, что Китай является сторонником всеобъемлющих и инклюзивных механизмов в вопросах обеспечения безопасности.

«Надеемся, что соответствующие стороны в полной мере будут учитывать законную озабоченность друг друга в сфере безопасности, будут избегать конфронтации и урегулируют существующие между ними трения путем равноправного диалога и консультаций», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что планов «вторжения» на Украину у российского руководства нет.