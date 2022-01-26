Джакарта, , 13:25 — REGNUM Шесть индонезийских художников были отобраны для участия в престижной художественной выставке (BIAB) в Пекине, сообщает Republika.

Индонезия (сс) Prayitno

Выставка пройдет с 21 января по 15 февраля 2022 года. Мероприятие проходит под девизом «Свет жизни».

Работы шести индонезийских художников были отобраны кураторами.

«Искусство может предоставить людям возможность объединиться против эпидемии и успокоить свои эмоции во время эпидемии», — заявил посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун.

В этом году для участия в выставке в Пекине были отобраны 573 художника из 117 стран. Ассоциация художников Китая вместе с муниципальным правительством Пекина являются основными спонсорами выставки.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в столице Индонезии Джакарте насчитывается 90 школ, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом.

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