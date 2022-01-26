Таллин, 26 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Эстонская компания по производству посылочных роботов Starship Technologies получила кредит в размере 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

Дарья Драй ИА REGNUM Курьер

Отмечается, что деньги предназначены для содействия исследованиям и разработкам, включая строительство тысяч роботов в Центре инженерии и инноваций Starship в Таллине. Предприятие также намерено увеличить число своих работников. Так, в 2022 году компания планирует принять на работу еще почти 800 человек.

«Прежде всего мы наймем людей, и в первую очередь в Эстонии. Мы планируем нанять сотни работников, включая десятки или сотни инженеров, а также операторов роботов и других людей в Эстонии», — рассказал соучредитель Starship Ахти Хейнла.

По его словам, эстонский стартап постепенно будет расширять сферу услуг и на другие страны.

Фирма стала широко известной в декабре 2021 года благодаря необычному видео в мировых соцсетях, на котором посылочные роботы-курьеры застряли в сугробах возле одного из таллинских магазинов.