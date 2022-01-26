Москва, , 13:20 — REGNUM В 2021 году в России зафиксирован самый низкий показатель младенческой смертности — 4,4 промилле. Об этом сообщил 26 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

«За 2021 год достигнут самый низкий показатель младенческой смертности — 4,4 промилле», — сказал он в ходе XVIII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах страны.

Министр рассказал, что регионы проводят мероприятия по развитию здравоохранения, в том числе создаётся современная инфраструктура медпомощи детям, внедряются пациентоориентированные технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России развёрнуто более 13 тысяч стационарных и мобильных пунктов вакцинации от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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