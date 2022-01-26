Красногорск, 26 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 26 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 6 709 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 940 случаев больше аналогичного показателя 25 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 5769 человек, а днем ранее — у 5980 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 74 692 новых случая заражения коронавирусом.