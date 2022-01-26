Тамбов, 26 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 63 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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26 января подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом — на 23 больше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 65 тыс. 854 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 59 тыс. 576 пациентов, в том числе 228 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1902 человека. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.