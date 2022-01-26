Владимир, 26 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 135 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

26 января подтверждено 396 новых случаев заражения коронавирусом — на 26 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 87 тыс. 65 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 79 тыс. 751 пациент, в том числе 406 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3065 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.