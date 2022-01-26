Великий Новгород, 26 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Новгородской области с COVID-19 госпитализировали 84 человека. Об этом 26 января сообщили в главном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе за сутки зафиксировали 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 51 случай больше, чем сутками ранее. Только в административном центре Великом Новгороде за сутки выявили 148 случаев заболевания COVID-19. В области отметился резкий рост этого показателя.

От COVID-19 как основной причины за сутки скончались шесть человек. При этом сутками ранее в области была зафиксирована нулевая смертность от COVID-19. Статистика смертности нестабильна в Новгородской области.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 172 человека. Этот показатель на девять человек больше, чем за 24 января. Рост случаев выздоровления пока замедлился в регионе.

За всё время действия пандемии в Новгородской области выявили 69 252 случая заражений коронавирусной инфекцией. От COVID-19 как основной причины скончались 826 человек, а выздоровели — 65 329.