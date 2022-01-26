Пенза, 26 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки выявили 220 случаев заражения коронавирусом, выписали 66 пациентов. В инфекционные госпитали доставили 112 носителей вируса, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Всего по состоянию на 26 января количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 106 633 случая. Выздоровели 95 947 ковид-пациентов, скончались 4850 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли шесть пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 74 692 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

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