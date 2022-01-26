В Ульяновской области победили коронавирус ещё 275 человек
Ульяновск, 26 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось суточное число вылечившихся от ковида. Это следует из обновлённых данных оперштаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По информации на 26 января, в регионе победили коронавирус ещё 275 человек, что на 25 больше, чем было сутками ранее. С начала пандемии в Ульяновской области вылечились от ковида 117 353 человека, что составляет 94,17% от числа подтверждённых случаев заражения.
Лабораторно в регионе выявлено 124 623 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 508.
Отметим, что в Ульяновской области могут ужесточить ограничения в связи с ростом заражений и количества больных ковидом. Речь идёт, в частности, о допуске в торговые центры только по QR-кодам. В настоящее время в ТРЦ действует свободный вход в будние дни до 17:00.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 25 января госпитализировали 58 пациентов с коронавирусом и умерли пять ковидных больных. Всего от COVID-19 скончались 4045 жителей.