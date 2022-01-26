Страсбург, Франция, 26 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовала ратифицировать полномочия российской делегации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил председатель ПАСЕ Тини Кокс.

Adrian Grycuk Зал заседаний ПАСЕ

Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Прибалтики и Украины оспорили полномочия российской делегации в организации.

Решение по полномочиям делегации РФ должно быть принято ПАСЕ в среду, 26 января. Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») выразил надежду на здравый смысл европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов.

Читайте также:В Госдуме предупредили о последствиях ущемления прав делегации в ПАСЕ